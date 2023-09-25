شكرا لقرائتكم خبر القصبي يبحث تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين السعودية وسنغافورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرأس وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي وفد المملكة الذي يضم 36 مسؤولا من القطاع العام والخاص في زيارة عمل لسنغافورة تستمر حتى 27 سبتمبر الحالي، بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب المشاركة في فعاليات منتدى الأعمال السعودي - السنغافوري.

تعاون ثنائي

وتناول القصبي مع رئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية بينغ تشيونغ بون، ورئيس هيئة تخطيط البنية التحتية الصناعية تان تشونغ منغ، التعاون الثنائي في مجالات التحفيز الاقتصادي، وخدمات الحلول التجارية التي تقدم للشركات، إلى جانب التعاون في تطوير المناطق الصناعية ومجمعات الأعمال، والتحول نحو رقمنة عمليات التصنيع.

وشمل جدول الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات اقتصاد الخدمات، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والبرامج الرئيسة لتعزيز القدرة التنافسية، وآفاق التعاون البحثية بين المركز الوطني للتنافسية ومعهد آسيا للتنافسية في مدرسة لي كوان يو للسياسات العامة، وذلك خلال لقاء مع نائب عميد المدرسة للتعليم التنفيذي مانشيني فرانشيسكو، ومدير المعهد تشيونغ بول.

تبادل الخبرات

والتقى القصبي أمس وزير التعليم السنغافوري تشان تشون سينغ، ووزير التنمية الاجتماعية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة مساجوس ذو الكفل، بحضور نائبة وزير التجارة الرئيسة التنفيذية للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله الماضي.

واتفق الجانبان خلال الاجتماعين على التعاون في مجالات تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للصناعات المستقبلية، ومحو الأمية الرقمية، وريادة الأعمال، إضافة إلى مناقشة السمات الرئيسة لنظام التعليم السنغافوري، والتبادل للخبرات والدورات التدريبية، والتعاون بين الجامعات والمدارس والتوسع في برامج البعثات التعليمية بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجال الأوقاف.

لقاءات وزيارات

ويعقد القصبي اليوم وغدا عددا من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين، أبرزهم وزير التجارة والصناعة جان كيم يونغ، ووزير القوى العاملة الدكتور تان سي لينغ، ووزير الاتصالات جوزفين تيو، ورئيس مجلس إدارة «Enterprise Singapore» بيتر أونغ، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السنغافورية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية الدكتور روبرت ياب.

ويتضمن برنامج الوفد زيارات ميدانية لعدد من الأكاديميات التعليمية المتخصصة، ومراكز ابتكار أعمال، وميناء تواس أكبر ميناء آلي في العالم؛ بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب النوعية في مختلف المجالات.

منتدى الأعمال

ويشارك الوفد اليوم في «منتدى الأعمال السعودي - السنغافوري» الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري.

ويتناول المنتدى التقدم المحرز في تنفيذ رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها في 2016، وفرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة زيادة التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها القطاع اللوجستي، والتجارة الالكترونية، والتقنيات الحديثة وغيرها.

الجهات المشاركة من قطاع الأعمال:

اتحاد الغرف السعودية

مسؤولون من شركات وطنية

الجهات الحكومية المشاركة في الزيارة: