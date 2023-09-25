الاقتصاد

البنك المركزي

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- بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي الصيني ضخ 319 مليار يوان (44.47 مليار دولار) أمس، خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما، بفائدة قدرها 1,95%.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي في بيان القول: «إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة».

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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