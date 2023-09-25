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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي الصيني ضخ 319 مليار يوان (44.47 مليار دولار) أمس، خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما، بفائدة قدرها 1,95%.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي في بيان القول: «إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة».

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.