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ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي في بيان القول: «إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة».
وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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