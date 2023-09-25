المنتدى الأفريقي

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ويناقش المنتدى على مدى 5 أيام، عددا من الموضوعات المهمة، منها تغير المناخ وانعكاساته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع البحري، وتخضير الموانئ البحرية: الفرص والتحديات، والصناعة البحرية الأفريقية المستدامة، والاقتصاد الأزرق المستدام، ونظم الإدارة البيئية في الموانئ البحرية الأفريقية.
ويبحث المنتدى مسار نظام الإدارة البيئية والموانئ الخضراء، وجاهزية الموانئ البحرية الأفريقية، والابتكار التكنولوجي في الصناعة البحرية، إضافة إلى استعراض استراتيجيات التمويل للموانئ البحرية الأفريقية والرقمنة وعلاقتها بالأمن القومي.
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