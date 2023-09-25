مجلس إدارة

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واطلع المجلس الإدارة في مستهل اجتماعه على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما اطلع على ملخص عمليات التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح و الخطة التنفيذية للتسجيل الأول في المناطق المستهدفة لباقي مناطق ومدن المملكة.
كما اطلع على أبرز ما تم في شأن منظومة التشريعات العقارية، وتحديثات نظام الوساطة العقارية وأبرز المعالم في المرحلة المقبلة، وخطة تنفيذ نظام المساهمات العقارية وأبرز المستجدات في مشروع حوكمة أعمال الهيئة.
واستعرض المجلس تقرير الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستوى التقدم في مستهدفات الهيئة لعام 2023م.
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