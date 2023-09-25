شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية جديدة لتقديم وتنظيم الخدمات للسفن المسجلة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ورئيس هيئة التصنيف الصينية صن فنغ، اتفاقية تنظيم وتقديم الخدمات وإصدار الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية.

وتهدف اتفاقية تنظيم تقديم الخدمات وإصدار الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية إلى ضمان امتثال تلك السفن والوحدات البحرية للاتفاقيات الدولية التي لم توقع عليها المملكة.

خدمات السفن المسجلة في المملكة

كما يلزم السفن أو الوحدات البحرية السعودية الامتثال لها، عبر تفويض هيئة التصنيف الصينية للقيام بأعمال الفحص والمعاينات وإصدار الشهادات الإلزامية والتقارير وتقديم الخدمات لتلك السفن.

تتضمن الاتفاقية تعزيز مجالات التعاون في عدد من الموضوعات المهمة كسلامة الملاحة البحرية، والحفاظ على البيئة، وتنميتها عبر تفعيل الجهود المشتركة في الجوانب الرئيسية للصناعة البحرية وفي مقدمتها تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيليها.

تطبيق معايير الجودة البحرية

أيضا تطبيق معايير الجودة البحرية، وإدارة المخاطر، وتقنيات الصيانة الفنية.

هذا بالإضافة إلى تطبيق اللوائح الدولية وتنفيذ متطلبات دولة العلم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والداعمة لتطوير القطاع البحري السعودي.