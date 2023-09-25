شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع لأدنى مستوياتها في أكثر من شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.6 بالمئة ليتراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وبهذا أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم، عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وتأثرت معنويات المستثمرين بمخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، لفترة أطول وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

نتائج مؤشرات الأسهم الأوروبية

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه والسلع المنزلية والشخصية بأكثر من اثنين بالمئة لكل منها، لتقود الانخفاضات في القطاعات.

ووسط مخاوف مستمرة بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع سهما شركتي (إل.في.إم.إتش) و(كرينج) المتأثرتين بالوضع في الصين 2.6 بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مع تراجع أسعار المعادن، بفعل ارتفاع المخزونات والمخاوف من بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول عالميًا.

أسعار الفائدة في منطقة اليورو

كما تراجع مؤشر داكس الألماني 1 بالمئة، بعد أن أظهرت أحدث البيانات تدهور معنويات الشركات الألمانية في سبتمبر الجاري لتنخفض للشهر الخامس على التوالي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستظل مرتفعةً إلى أن يتراجع معدل التضخم رغم تباطؤ الاقتصاد.

وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة على الودائع يمكن أن يساعد في خفض التضخم إلى 2 بالمئة.