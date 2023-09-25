شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف تحققها "تنظيمات الطيف الترددي" للخدمات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن تنظيمات الطيف الترددي للخدمات البحرية تستهدف رفع كفاءة استخدام النطاقات الترددية، وضمان التوافق الدولي لعدم حدوث تداخلات لا سلكية ضارة.

وأشارت إلى أن الوثيقة تتضمن عددًا من العناصر التنظيمية، التي تشمل أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية، وآلية إدارة الموارد الترقيمية للخدمات الراديوية البحرية.

5 أهداف رئيسية لتنظيمات الطيف الترددي

وذكرت أن التنظيمات تحقق 5 أهداف رئيسية تتمثل في، تعزيز الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الخاص بالخدمات البحرية في المملكة، عن طريق الإدارة الفعالة لحالات التداخل.

هذا بجانب تعزيز التقنيات الناشئة للخدمات البحرية، وتنسيق المخصصات الوطنية والدولية المتعلقة بالطيف الترددي للخدمات البحرية بما في ذلك التنسيق مع الدول المجاورة.

الخدمات البحرية العاملة بالمملكة

يضاف إلى ذلك إدارة الطيف الترددي للخدمات البحرية وفق آلية واضحة، وشفافة وشاملة تتطلع للمستقبل دون تمييز، وتحسين جودة الخدمات البحرية العاملة بالمملكة، واستمرار التوافق مع المعايير والتنظيمات الدولية.

وحددت الهيئة 4 فئات للترخيص تتمثل في ترخيص محطة على متن السفن، وترخيص المحطة الساحلية للملاحة البحرية، وترخيص المساعدات الملاحية البحرية، وترخيص محطة رادار ساحلية، وبمدة تمنح لمدة تتراوح مابين السنة إلى 5 سنوات.