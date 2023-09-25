شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: توليد نصف الطاقة بالمملكة من مصادر متجددة في 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن مبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، من خلال برامج طموحة للطاقة المتجددة، ستولد حوالي 50% من الطاقة في المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وقال إن العديد من المشاريع الأخرى في مجال تكنولوجيا الهيدروكربونات النظيفة ستسهم بالقضاء على أكثر من 130 مليون طن من انبعاثات الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل في حفل افتتاح المنتدى العالمي للنقل المستدام، المنعقد في العاصمة الصينية بكين، في الفترة 25 - 26 سبتمبر 2023.

رؤية المملكة 2030

وقال الجاسر إن التعاون والابتكار ومشاركة أفضل الممارسات هي الأساس لتحقيق هذا الهدف المشترك، وأن الاستدامة تعد جزءًا أساسياً من رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أنه جرى تحويل التزام المملكة نحو الاستدامة مباشرة إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية - حفظه الله- في يونيو 2021.

تحسين جودة الحياة

وأوضح أن الإستراتيجية ستمهد الطريق نحو تحقيق أنظمة نقل مستدامة، وسيكون لها تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، بأهداف سنوية من الناحية البيئية للحد من انبعاثات الكربون للفرد بمقدار 2 % سنوياً.

وتسهم أيضًا في زيادة حصة وسائل النقل العام المستدام في جميع الرحلات، ودعم تحويل وسائل النقل إلى الكهرباء وتطبيق ذلك في سلاسل القيمة اللوجستية، والتخطيط للبنية التحتية المطلوبة لاستيعاب الطلب المستقبلي.

وأكد وزير النقل أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية هو تخفيض معدل وفيات الحوادث على الطرقات، إذ شهدنا تحسنًا كبيرًا على مدى السنوات الماضية، إذ انخفض عدد الوفيات من 28 في عام 2016 إلى 13.5 لكل 100,00 شخص في عام 2020.

تطوير البنية التحتية

وتابع: نهدف إلى إنقاص العدد إلى أقل من 5 بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ برنامج وطني للسلامة، إذ نركز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الوعي بسلامة الطرق، وتحسين التنظيمات والحوكمة.

وأضاف الجاسر أن جائحة كوفيد- 19 شهدت تأثيراً كبيراً على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انهيار تقريبي لبعض قطاعات النقل وانقطاع في سلاسل الإمداد؛ ويؤكد هذا التأثير على ضرورة تحقيق التوازن بين أركان التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومن ثم تحقيق أنظمة نقل مستدامة.