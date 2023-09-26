شكرا لقرائتكم خبر عن أرخصها «كريديه سويس».. 94 مليار دولار قيمة أغلى 10 علامات سويسرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

تصدرت شركة «نستله» للمواد الغذائية قائمة أعلى العلامات التجارية قيمة في سويسرا، وفقاً لتصنيف حديث صادر عن شركة «براند فاينانس»، إذ بلغت قيمتها 22.4 مليار دولار، وجاءت شركة «رولكس» للساعات الفاخرة ثانيا ب 10.7 مليار دولار، ثم بنك «يو بي إس» في المركز الثالث ب 9.7 مليار دولار.

وحلّت شركة «هوفمان-لا روش» للمعدات والصناعات الدوائية في المركز الرابع بقيمة 8.4 مليار دولار، ثم شركة «زيوريخ» للتأمين في المركز الخامس ب 7.4 مليار دولار. وجاءت شركة «سويس كوم» للاتصالات في المركز السادس ب 6.3 مليار دولار، تلتها «نسكافيه» في المركز السابع ب 6.01 مليار دولار، ثم «غلينكور» التجارية في المركز الثامن ب 5.9 مليار دولار، و«سويس ري» في المركز التاسع ب 5.8 مليار دولار، وبنك «كريديه سويس» عاشراً ب 5.6 مليار دولار.

وإجمالاً بلغت قيمة العلامة التجارية لأكبر 10 شركات سويسرية 94 مليار دولار.

العلامات التجارية العشر الكبرى (مليار دولار):