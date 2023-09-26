شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع كيما أسوان قلعة صناعية شهدت النور فى عهد الرئيس السيسى بـ12 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية فى إعادة الحياة لمصانع كيما بعد قرار تصفيتها عام 2004 للتحول إلى قلعة صناعية ليست فى مصر فقط بل فى المنطقة كلها، ففى ديسمبر 2021 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنع "كيما 2" ضمن مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان، ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم آمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن/ يوم يوريا محببة، وباستخدام تكنولوجيا شركة Stami-carbon بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها، بتكلفة اجمالية للتطوير بلغت 12 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى.

وفيما يتعلق بتطوير مصانع كيما فى أسوان، قررت كيما، التى يقودها الكيميائى عبد المجيد حجازى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، تأجيل اعتماد السعر النهائى لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وفقاً لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة تكنومونت الإيطالية.

الكيميائى عبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذى

ووفق بيان الشركة للبورصة، فإن قرار العمومية بإرجاء الموافقة لمزيد من الدراسة؛ إذ دعت إلى تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة، حيث سبق ووافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح،

وأظهرت المؤشرات المالية لكيما ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 82.6%، على أساس سنوى.

وأوضحت الشركة، فى بيانها للبورصة أنها حققت أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه فى العام المالى السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.