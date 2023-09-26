شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات أمس الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى قبل نشر بعض البيانات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك بيانات التضخم في الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سعر العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى إلى أعلى مستوياته منذ شهور، في أعقاب التصريحات المتشددة من جانب مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، عن ضرورة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وارتفع مؤشر سعر الدولار اليوم إلى 160.10 نقطة خلال التعاملات، قبل أن يفقد بعض مكاسبه ليسجل 105.95 نقطة.

تراجع 9 دولارات

وتراجع سعر الذهب بمقدار 9 دولارات إلى 1936.60 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 0.459 دولار إلى 23.385 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0.0260 دولار إلى 3.6700 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط لتقترب من 100 دولار للبرميل، تزايدت المخاوف من إبقاء مجلس الاحتياط (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة لكبح جماح التضخم.