شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن طرح البترول مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، عن طرح مزايدة عالمية جديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول EGPC وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول Ganope، فيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- تضم 23 منطقة جديدة.

2-(10 مناطق لهيئة البترول و13 منطقة لشركة جنوب ).

3- وهى 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.

4-وذلك على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ومن خلال التواصل عبر البوابة يُمكن الاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق بالإضافة إلى الدراسات الفنية لجميع المناطق والدراسات الإقليمية وتوفير غرف إطلاع افتراضية للبيانات وتقديم كافة أشكال الدعم الفنى.

5- ومن المخطط أن تمتد فترة تلقى العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة حتى الأحد 25 فبراير 2024.

6-المزايدة الجديدة تضم مناطقاً جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتى توفر نافذة تسويقية متطورة كلياً للفرص البترولية المتاحة.

7- المزايدة الجديدة، روعى فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية، كما أنها تقدم طرحاً جديداً بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،على أن مصر بهذا الطرح الجديد تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط والتى تثرى العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولى، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات الفائزة بالمزايدات التى تطرحها للإسراع بأعمالها، سواء كان الفائز بهذه المزايدات من شركاء مصر الحاليين الحريصين دوماً على زيادة استثماراتهم وتوسيع مناطق عملهم أو الشركاء الجدد الذين يستهدفون باستثماراتهم السوق المصرى وما يملكه من فرص واعدة واحتمالات بترولية قائمة وقصص نجاح فعلية واستقرار أمنى وسياسى وبنية أساسية متطورة.