شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تحقق 176 ألف جنيه متوسط إيرادات فى الدقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في الشهر خلال السنوات العشر الأخيرة، في الفترة من عام 2010 وحتى 2020.

وبلغ متوسط قيمة إيرادات قناة السويس نحو 176.9 ألف جنيه في الدقيقة خلال العام المالي 2019/2020، وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 2.3 ألف طن، وسجل عدد السفن العابرة لها سفينة كل 25 دقيقة.

وسجل متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في الساعة 10.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 140.2 ألف طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 2 سفينة.

وبلغ متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في اليوم 254.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 3.4 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 54 سفينة.

وفي الشهر سجل متوسط قيمة إيرادات قناة السويس في الشهر 7.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة للقناة 100.9 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة لها 1.6 ألف سفينة.

واقع الحال يشهد على حجم التحول الذي شهدته إيرادات قناة السويس طوال 10 سنوات مضت منذ عام 2010 وحتى عام 2020، حيث تجاوزت إيرادات قناة السويس حاجز الـنصف تريليون جنيه خلال الفترة المذكورة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتبلغ 575.2 مليار جنيه.