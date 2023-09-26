إستقرار “الذهب الأسود” بعد تخفيف “الحظر الروسي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بلغت أسعار النفط إلى حد الاستقرار عند التسوية بعد تعاملات متقلبة، متأثرة بتخفيف روسيا شروط حظرها المتعلق بصادرات الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين فقط عند التسوية إلى 93.29 دولار للبرميل، فيما انخفضت بشكل ضئيل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 35 سنتاً لتصل إلى 89.68 دولار للبرميل.

بينما ارتفعت الأسعار بأكثر من 10 % في الأسابيع الثلاثة السابقة بفضل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير، بعد تمديد تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وكانت موسكو قد حظرت مؤقتاً صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات.