شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للتوزيع» تفر توزيع 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2023، حيث سيكون تاريخ 3 أكتوبر 2023 هو آخر يوم لشراء الأسهم لاستحقاق الأرباح المرحلية.

وتعد هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2023 التي من المتوقع أن تبلغ على الأقل 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح. ومن المتوقع دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2023 في أبريل 2024، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

وتقدّم توزيعات أرباح عام 2023 عائداً سنوياً بنسبة 5.4% بناء على سعر 3.80 درهم للسهم. وتنص سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح لعام 2024 وما يليه السنوات على توزيع أرباح نقدية بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع كما في 25 سبتمبر 2023.

وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، ما سيعزز فرص النمو وقدرة الشركة على تحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.