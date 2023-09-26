شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعد الاستثمار في قطاع السياحة العلاجية ذا مستقبل واعد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تعد السياحة العلاجية قطاعا جديدا ناشئ في العالم بل هي قطاع قائم ومنذ عقود، لكن الجديد أن الأمور تغيرت ولم تعد كالسابق، كما أن الإقبال على السياحة العلاجية في السعودية يزداد بوتيرة ملحوظة كل يوم، من هذا لمنطلق نقدم لك مجموعة من المعلومات التي ستساعدك على الاستثمار في هذا القطاع، وفق ما ذكرت مجلة فوربس الأمريكية، كالآتي:

نمو ضخم

من المتوقع أن ينمو حجم سوق السياحة العلاجية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25.2% من الآن وحتى عام 2030. ويجذب الجراحون المشهورون في البلدان النامية المرضى من جميع أنحاء العالم، ويقدمون علاجًا عالي الجودة بجزء بسيط من التكلفة التي في الولايات المتحدة.

قطاع جراحات التجميل

يعد أكبر سوق للسياحة العلاجية عالميًا هو سوق جراحات التجميل، والذي يشمل جراحات تدمير الدهون وزراعة الشعر وغير ذاك. لكن الكثيرين أيضا ما يسافرون أيضًا لعلاجات وجراحات القلب والأوعية الدموية وأمراض السمنة والأسنان والعقم وجراحة العظام وطب العيون.

وفيما يلي بعض نصائح الخبراء التي يمكن لقادة الأعمال تعلمها لازدهار أعمالهم في مجال السياحة الطبية أو في أي قطاع آخر عموماً:

بناء فرق متفاعلة

يمكن لبناء فريق عمل ناجح أن يقوي الروابط بشكل هادف وبطريقة تعزز الأداء ومعنويات الشركة. كما يمكن اعتبار مقولة بناء فريق على إنها عملية مستمرة لمشاركة التوقعات وبناء الثقة واحترام الفروق الفردية لتنظيم مجموعة من الأشخاص في وحدة متماسكة.

يحدث بناء الفريق من التفاعلات والأنشطة اليومية التي تشجع الأعضاء على العمل معًا للوصول إلى الأهداف والغايات المشتركة. ويعد الموظفون الذين يشعرون بأنهم جزء من فريق هم أكثر تفاعلاً، وهو ما يمثل 32٪ فقط من الموظفين بدوام كامل وجزئي، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب مؤخرًا. وفي الواقع، وجد نفس الاستطلاع أن 18% من الموظفين غير منخرطين بنشاط في العمل. ويكلف العمال المنعزلون الشركات نحو 350 مليار دولار سنوياً أو 18% من الراتب السنوي الذي يتقاضاه الموظف المنفصل. ويقول الخبراء، أن العلاقات القوية تعزز الاحترام وتبني فرقًا عالية الأداء. فيما يلي بعض الاستراتيجيات لبناء فرق متفاعلة.

مراعاة توقعات الموظفين

يريد الموظفون معرفة ما هو متوقع منهم وما هو دورهم. حدد توقعات الموظفين مبكرًا حتى يفهموا دورهم بوضوح. من أجل تمكين الموظفين، فكر في عقد الاتفاقيات، بدلاً من مجرد تحديد التوقعات. وغالبًا ما تكون التوقعات صامتة وغير معلنة، في حين أن الاتفاقات تكون متبادلة. ويتيح ذلك للموظف أن يقول "نعم" للمواعيد النهائية لعمله بطريقة فعالة وواقعية بالنسبة لجدوله الزمني.

وضع سياسة الباب المفتوح

تعد الشفافية مجرد واحدة من أحدث الكلمات الطنانة في مكان العمل. وتعمل الشفافية على تعزيز المحادثات الصادقة في الاتجاهين بين الموظفين والمديرين فالشفافية تخلق ثقافة الأمان العاطفي، وهو ما يعكس الاعتقاد بأن العمال لن يتعرضوا للعقاب أو الإذلال بسبب أفكارهم أو أسئلتهم أو أخطائهم. مع الأمان العاطفي، يتم تمكين أعضاء الفريق من التحدث بحرية وتحمل المخاطر. وتشير الدراسات إلى أن أعضاء الفريق يكونون أكثر تفاعلاً وتحفيزًا في بيئة تفضل الأمان العاطفي لأنهم يشعرون أن مساهماتهم وآرائهم مهمة.

خلق ثقافة الشركة القائمة على الابتكار

في حين أن الشركات تواجه تحديات فريدة من نوعها، إلا أنه يتعين عليها جميعًا التعامل مع تقلبات السوق والتغيرات السريعة في التكنولوجيا. لكن التخطيط المسبق للتغييرات عالية التقنية التي تعطي الأولوية للنمو وتحسين التدفق النقدي أمر بالغ الأهمية لنجاح الأعمال ويبدأ ذلك بفهم دور المدير في خلق ثقافة الابتكار والحفاظ عليها في مكان العمل.

ووجد استطلاع أجرته شركة ماكينزي أن 84% من المديرين التنفيذيين يعتقدون أن الابتكار أمر بالغ الأهمية لاستراتيجية النمو الخاصة بهم فثقافة الابتكار تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية ورضا الموظفين. كما أظهر استطلاع أجرته شركة PwC أن 75% من العاملين يعتقدون أن ثقافة الشركة في دعم الإبتكار هي المفتاح لرضاهم الوظيفي.

تطوير عقلية النمو

صاغتها كارول دويك أستاذة علم النفس في جامعة ستانفورد مصطلح عقلية النمو ووجدت أن عقلية النمو تعتبر الذكاء والقدرات والمواهب سمات قابلة للتعلم. ووجدت أيضًا أن الأشخاص ذوي عقلية النمو هم أكثر استعدادًا لتحمل المخاطر. ) )

تحديد الأسعار

في حين أن التسعير يجب أن يأخذ في الاعتبار التكاليف والمنافسة والسوق المستهدفة، فإنه يجب أيضًا أن يأخذ في الاعتبار القيمة المدركة. وتعد القيمة المدركة هي مدى تلبية منتجك أو خدمتك لاحتياجات وتوقعات عملائك أو تجاوزها خاصة فيما يتعلق بمنافسيك. في النهاية، تنعكس القيمة المتصورة في المبلغ الذي يرغب عميلك في دفعه مقابل منتجك.

تعلم كيفية اتخاذ القرارات

يحتاج القادة إلى مهارات قوية في اتخاذ القرار، والاقناع والقدرة على التكيف لاتخاذ الخيارات الحاسمة التي تؤثر على المنظمة. تؤثر القرارات التي يتم اتخاذها على المستوى الأعلى على المنظمة بأكملها، وهي العمود الفقري للقيادة الفعالة. كما يتضمن اتخاذ القرار الفعال تحديد التحدي، والتوصل إلى حلول ووزن الخيارات. ووجدت دراسة أجرتها شركة ماكينزي أن اتخاذ القرار الصحيح له عائد مالي يصل إلى 20%.