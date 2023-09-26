شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 26-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-9-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 98.89 جنيه للشراء، و99.85 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري 99.76 جنيه للشراء، و100.10 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري99.76 جنيه للشراء. وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري99.76 جنيه للشراء. 100.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري98.89 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري98.89 جنيه للشراء. 99.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر99.56 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر99.56 جنيه للشراء. 99.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية96.55 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية96.55 جنيه للشراء. 100.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib97.30 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib97.30 جنيه للشراء. 100.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي98.09 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي98.09 جنيه للشراء. 100.17 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز