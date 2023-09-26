شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر هبوطا ملحوظا بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب في السوق المصري، وانخفاض سعر الذهب في البورصة العالمية، و"الخليج 365" يرصد تطورات أسعار سبائك الذهب لجميع الأوزان:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2520 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12600 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25200 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 50400 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78372 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 126000 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 252000 جنيه.