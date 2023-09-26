شكرا لقرائتكم خبر عن «مصدر» توقع اتفاقية لتوسيع محطة «شيراتا» في إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية مع شركة «بي إل إن نوسانتارا باور» لتطوير المرحلة الثانية من مشروع محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة تصل إلى 500 ميجاواط، ما يشكّل توسعة رئيسية لأكبر محطة من نوعها في جنوب شرق آسيا.

وشهد مراسم التوقيع، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفرابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي، والجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، وعبدالله سالم عبيد سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان، وحسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة وذلك خلال منتدى الأعمال الإماراتي الإندونيسي الذي استضافته سفارة دولة الإمارات في إندونيسيا، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة بين البلدين الصديقين.

المرحلة الأولى

ويقع مشروع محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على سطح مياه سد «شيراتا» وقد تم تطوير المرحلة الأولى من هذا المشروع المبتكر بقدرة 145 ميغاواط، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب القوانين الأخيرة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في إندونيسيا والتي تسمح بتغطية ما يصل إلى 20% من المياه لاستخدامات الطاقة المتجددة، سيكون بالإمكان توسعة قدرة محطة «شيراتا» إلى 500 ميغاواط أخرى، إضافة إلى 145 ميغاواط المتوقع أن يتم تشغيلها هذا العام.

رؤية مشتركة

وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي: «إن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا يمتلكان رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وتدركان أن مصادر الطاقة المتجددة تقع في قلب هذه الرؤية، ويسعدني أن أرى الشراكة بين البلدين الصديقين قد انتقلت إلى مستويات متقدمة، قادرة على خدمة مصالحهما».

وأضاف:«إن مثل هذه الشراكات تدعم مستهدفاتنا في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ«COP28»، من حيث تعزيز التحول في قطاع الطاقة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030».

وقال عبدالله سالم عبيد سالم الظاهري: «تعكس الاتفاقية أهمية تضافر الجهود في مجال العمل المناخي، وضرورة العمل المشترك على دفع عجلة الابتكار في المجالات الاقتصادية والبيئية على حد سواء، لدعم عملية التحول العالمي في قطاع الطاقة».

وتعتبر إندونيسيا سوقاً استراتيجية رئيسية لشركة «مصدر» في جنوب شرق آسيا حيث قامت الشركة بتطوير محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاواط والتي تعد أكبر محطة من نوعها في المنطقة، وذلك بالتعاون مع شركة مرافق الكهرباء «بي تي بي جاوا بالي»، المعروفة الآن باسم «بي إل إن نوسانتارا باور».

ومن جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»:«تسعى شركة«مصدر» وشركاؤها في إندونيسيا إلى تعزيز آفاق الابتكار في مشروع«شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، والذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة بقدرة 145 ميغاواط، ومن المقرر أن يتوسع المشروع بإضافة 500 ميغاواط خلال المرحلة الثانية. وتتطلع«مصدر»من خلال شراكتها المثمرة مع«بي إل إن» لزيادة قدرة الطاقة المتجددة في الأسواق الاستراتيجية الرئيسية في منطقة جنوب شرق آسيا، والمساهمة الفاعلة بدعم أهداف إندونيسيا الطموحة في مجال الحياد المناخي لا سيما قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)».

من جانبه، قال رولي فيرمانسياه، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إل إن نوسانتارا باور»: «يسعدنا توسيع شراكتنا الناجحة مع مصدر وتنمية محفظتنا للطاقة المتجددة في إندونيسيا وتعد محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة من المحطات الكبيرة على مستوى المنطقة».