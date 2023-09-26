شكرا لقرائتكم خبر عن 29 سبتمبر عطلة الأسواق المالية بمناسبة المولد النبوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (10) لسنة 2023م، بشأن عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية للوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، وبعد التنسيق مع الأسواق المالية، فقد تقرر أن تكون عطلة الأسواق المالية بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023.

أما بالنسبة إلى بورصة دبي للذهب والسلع، فستستمر في العمل خلال فترة العطلة المذكورة، وستكون ساعات التداول كما في المعتاد.