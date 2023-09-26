شكرا لقرائتكم خبر عن «يوتيرا» تستثمر 20 مليون دولار في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «يوتيرا الشرق الأوسط» استثمار 20 مليون دولار لتطوير أول مصنع في رأس الخيمة لإنتاج الأسمدة العضوية على مساحة 33 ألف متر مربع في منطقة الغيل الصناعية.

وتخطط الشركة لإنتاج أسمدة عضوية بمواصفات حيوية دقيقة تتميّز بالكفاءة العالية للاستخدام الزراعي وإجراء البحوث العلمية، وذلك بواسطة اتباع طرق فريدة لزراعة النباتات والفطريات ذات الأهمية الطبية.

وستعمل الشركة على زراعة الفواكه والخضروات وثمار التوت في المزارع المغلقة والمفتوحة، وتربية الحيوانات من أجل إنتاج المنتجات والمواد الغذائية العضوية.

وقال الدكتور أناتولي يونيتسكي، مالك مجموعة يونيباكس ومؤسس شركة يوتيرا: «لعبت العديد من العوامل دوراً في اتخاذ الشركة لقرار تأسيس عملياتها في رأس الخيمة لموقعها الاستراتيجي في مساعدتها على تقديم حلول لوجستية بدعم فريق«راكز».

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة«راكز»:«نحرص في «راكز» على دعم الابتكار والاستدامة في جميع جوانب الأعمال، حيث تتبع شركة «يوتيرا» النهج ذاته في الابتكار وتقديم الحلول بتطويرها للأسمدة العضوية لمواجهة التحديات البيئية في مجال الزراعة وهو الأمر الذي يسهم في استدامة الزراعة في إمارة رأس الخيمة. كما يظهر هذا الأمر جلياً تزامناً مع التزامنا بعام الاستدامة بتسهيل الإجراءات أمام الشركات لتتمكن من المساهمة في صنع مستقبل صديق للبيئة. ولا يقتصر الأمر على النمو الاقتصادي فحسب، بل يتجاوزه بالتزامنا الثابت تجاه الاستدامة ودعم نمو الشركات».