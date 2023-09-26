شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» الياباني يغلق منخفضاً مع تراجع أسهم الرقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر «نيكاي» الياباني منخفضاً أكثر من واحد في المئة الثلاثاء، متأثراً بتراجع الأسهم ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، لكن الخسائر كانت محدودة مع شراء المستثمرين أسهم القيمة للحصول على الحق في توزيعات الأرباح.

وأغلق المؤشر «نيكاي» منخفضاً 1.11 في المئة عند 32315.05 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في فيليب سكيوريتيز باليابان «ضعفت أسهم النمو وسط مخاوف إزاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».

وواصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2007 في التعاملات الآسيوية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 3.7 في المئة ليصبح أكبر عائق للمؤشر «نيكاي». وخسر سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.24 في المئة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.57 في المئة إلى 2371.94 نقطة، وهو انخفاض أقل من المؤشر «نيكاي»، مع شراء المستثمرين أسهم القيمة قبل انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

ويحتاج المستثمرون إلى شراء الأسهم قبل الجلسة التالية للحصول على حقوق توزيع الأرباح من الشركات التي تعتبر سبتمبر/ أيلول نهاية نصف العام.

وتشهد أسهم القيمة نمواً أبطأ ولكنها تميل إلى دفع أرباح أعلى لجذب المستثمرين، في حين تميل أسهم النمو إلى التضرر من ارتفاع أسعار الفائدة لأن إمكاناتها تكمن في التدفقات النقدية المستقبلية.

وتراجع قطاع الأدوية 1.35 في المئة ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.

وارتفع قطاع شركات الشحن 1.62 في المئة ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات، بينما تقدم قطاع البنوك 1.13 في المئة وارتفع قطاع التأمين 1.08 في المئة.

(رويترز)