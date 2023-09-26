شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتألق بالأرقام في اليوم العالمي للسياحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل القطاع السياحي في الإمارات، أداء استثنائيا خلال العام الجاري عكسته النتائج والمؤشرات الصادرة عن أبرز المرجعيات الدولية المتخصصة والتي أكدت مكانة الإمارات في صدارة الوجهات السياحية العالمية المتميزة.

وتحتفي الإمارات، ب «يوم السياحة العالمي» الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 27 سبتمبر/ أيلول من كل عام، حيث يواصل قطاعها السياحي التألق وتقديم نفسه كنموذج ملهم في التطور والنمو المستمرين وصولا إلى بلوغ أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ومنها جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» إحدى شركات «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تحقق الإمارات نمواً إيجابياً في إيرادات القطاع السياحي خلال عام 2023، يقدر ب 40.8 مليار دولار وبنسبة نمو تصل إلى 10% مقارنة مع العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات جهودها لزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، بما يعزز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة، ووجهات متنوعة وفريدة، وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.

وحلت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول التي استقطبت أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع السياحة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وذلك وفقاً لمؤشر «FDI Markets» التابع لصحيفة فايننشال تايمز، الذي أشار إلى أن الدولة استحوذت على 4.7% من عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاع السياح عالمياً خلال تلك الفترة.

وتشهد دولة الإمارات خلال عام 2023 زخماً ملحوظاً في تنظيم الفعاليات والمعارض والأعمال، ما يسهم في نمو حجم الإنفاق على سياحة الأعمال من السياح الدوليين والمحليين في الدولة بنسبة 6.5% بنهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 33.7 مليار درهم مقارنة مع 31.6 مليار درهم العام الماضي، بحسب تقديرات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وقدر مجلس السفر والسياحة العالمي إجمالي عدد الوظائف التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الإمارات للعام الجاري ب 758 ألف وظيفة مقارنة مع 751.1 ألف وظيفة العام الماضي، لتشكل حصة الدولة نحو 11% من إجمالي الوظائف في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط.

بدورها أظهرت أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية، أن دولة الإمارات عزّزت مكاسبها وحققت مستويات أداء قوية في قطاع السياحة الدولية خلال العام الماضي، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، في عام 2019، بعد أن سجلت عائدات السياحة الدولية (إنفاق الزوّار الدوليين) خلال عام 2022، رقماً قياسياً بلغ 60.7 مليار دولار (نحو 222.7 مليار درهم).

وبحسب بيانات للمنظمة العالمية، فقد سجلت عائدات السياحة الدولية نمواً بلغت نسبته نحو 120% خلال العام الماضي، مقارنة بمستويات العام السابق 2021 والتي بلغت 27.6 مليار دولار (نحو 101.2 مليار درهم).

وفي سياق متصل أعلنت منصة حجز التذاكر الرائدة عبر الإنترنت «تيكتس» يوم الأربعاء الماضي، أسماء الفائزين بالجوائز السنوية السابعة لأجمل المعالم السياحية «RVAs» جائزة «أجمل معلم سياحي»، والتي تكرم التميز في مجال المتاحف والمعالم السياحية والتجارب في ثماني دول متنوعة ونابضة بالحياة، وكان من بين الفائزين من دولة الإمارات، 3 معالم هي متحف اللوفر أبوظبي، و«تيرا» - جناح الاستدامة في «إكسبو دبي»، والقرية العالمية.وعلى المستوى المحلي، تؤكد الأرقام والنتائج المسجلة على المستويين الاتحادي والمحلي نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات لتطوير قطاعها السياحي والقائمة على تبني التوجهات المستقبلية والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أبوظبي

ففي إمارة أبوظبي أظهرت بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن فنادق الإمارة استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري، 2.4 مليون نزيل، بنمو نسبته 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت المنشآت الفندقية في الإمارة إيرادات تجاوزت 3 مليارات درهم خلال النصف الأول، بنمو نسبته 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت الفنادق متوسط إشغال 70%، وبلغ متوسط الإقامة في فنادق الإمارة 2.7 ليلة.

وفي سياق متصل، أعلنت «مطارات أبوظبي» ارتفاع حركة المسافرين بواقع 67% بعبور 10.25 مليون مسافر من خلال مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، مقارنة ب 6.15 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالرحلات، استقبل مطار أبوظبي الدولي 67,835 رحلة، محققا زيادة ملحوظة بواقع 36%، مقارنة ب49,919 رحلة خلال النصف الأول من عام 2022.

دبي

وفي دبي أظهرت البيانات الصادرة عن «دبي للاقتصاد والسياحة»، أن أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2023، سجلت أرقاماً قياسية؛ حيث استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي، بزيادة بلغت نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبما يتجاوز معدلات ما قبل جائحة كورونا والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.وحققت فنادق دبي خلال النصف الأول من عام 2023 نسب نمو مرتفعة في كافة مؤشرات الضيافة حيث وصل متوسط إشغال الغرف الفندقية إلى نسبة 78%، والتي تعد من بين أعلى المعدلات عالمياً بزيادة 2.2% مقارنة بمتوسط نسبة الإشغال التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2019، كما أدّت الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع إلى زيادة أعداد الفنادق في الإمارة، إذ بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشآت فندقية، و148.6 ألف غرفة فندقية، مقارنة ب 714 منشأة فندقية و118.34 ألف غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي بنسبة نمو 13% في عدد الفنادق و26% في عدد الغرف الفندقية.

الشارقة

من جهتها واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها المميزة وجهة مفضلة للسفر والأعمال، حيث تجاوز عدد المسافرين عبر مطار الشارقة 7 ملايين مسافر خلال النصف الأول من العام 2023، بزيادة تجاوزت 24.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ حجم مناولة الشحن أكثر من 70 ألف طن، وحجم الشحن البحري-الجوي أكثر من 6 آلاف طن.

وسجلت حركة الطائرات خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 46.9 ألف رحلة، بزيادة قدرها 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، الأمر الذي يعكس جهود هيئة مطار الشارقة الدولي لتحقيق رؤيتها الطموحة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للسفر والشحن الجوي في المنطقة، من خلال توفير بيئة متطورة ومبتكرة للمسافرين وشركات الشحن، قائمة على المرافق المتميزة واعتماد أحدث الخدمات الرقمية.وأعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن إضافة 6 وجهات للرحلات الجوية و3 وجهات للشحن الجوي، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعزيز القدرة التشغيلية للمطار، حيث شملت الوجهات الجديدة مدينة كوالالمبور في ماليزيا، ومدينة أوفا ومدينة سمارا في روسيا، ومدينة لار في إيران، ومدينة إندور في الهند، ومدينة بانكوك في تايلاند.

رأس الخيمة

بدورها أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تسجيل أرقام قياسية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى تسجيل الإمارة أعلى مستوى نصف سنوي على الإطلاق في استقطاب الزوار.

واستقبلت رأس الخيمة 600 ألف زائر، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو 2023، بزيادة قدرها 14.8%، مقارنة مع النصف الأول من عام 2022.

وتأتي هذه النتائج، بعد سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات والمبادرات لتعزيز السياحة، ما يمهد الطريق للنمو المستمر في 2023 وما بعده.جدير بالذكر أن مطارات الدولة مجتمعة استقبلت 62.79 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 46% مقارنة مع 43.02 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ارتفعت الحركة الجوية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 446 ألفا و704 رحلات جوية، مقارنة مع 359 ألفا و900 رحلة خلال النصف الأول من العام 2022.