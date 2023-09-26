شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان»: الإنجازات الاقتصادية تعزز الفرص أمام القطاع الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أشاد عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة عجمان»، بحجم التطورات والإنجازات التي تشهدها إمارة عجمان وتحققت بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، كما ثمن تكاتف وتعاون الجهات الحكومية في تحقيق رؤية الإمارة الاستراتيجية، وانعكاس ذلك على مستويات الأداء الاقتصادي للإمارة وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية مشجعة ومستدامة.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة غرفة عجمان لعام 2023 في مقر الغرفة، بحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال المويجعي: إن السياسة الاقتصادية المنفتحة لدولة الإمارات وحرصها على تعزيز شراكاتها الاقتصادية الشاملة، يسهم في تصدرها المشهد الاقتصادي العالمي، وجعلها على رأس الدول المنضمة إلى مجموعة «بريكس» وما سيتبعه الانضمام من تسهيل حركة البضائع، وزيادة حجم تجارة الإمارات مع الدول الأعضاء، وفتح آفاق أرحب لزيادة الاستثمارات المباشرة في الدولة، وتأثير ذلك في نمو الناتج الإجمالي للدولة، بحيث تشير التوقعات إلى أن نسبة النمو الناتجة عن الانضمام إلى المجموعة تقدر بنحو 7.5% من الناتج الإجمالي، وبما يزيد على 100 مليار درهم.

استدامة

واطلع الأعضاء على تقرير مفصل حول جهود غرفة عجمان وقطعها أشواطاً كبيرة في تشجيع أعضائها من المنشآت الصناعية على الاستفادة من الطاقة الشمسية، بهدف تحقيق مستهدفات الإمارة والدولة في الحد من الآثار البيئية وزيادة الإنتاجية والعوائد الاقتصادية، وبما يتوافق مع أهداف عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحيث تنفذ الغرفة أجندة عمل مع شركائها لتعزيز الوعي حول أهمية استخدامات الطاقة الشمسية، هذا إلى جانب الجهود المبذولة لتحفيز شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والخاصة وأعضائها من منشآت القطاع الخاص، للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، والتي تستضيفها دولة الإمارات من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023 في مدينة إكسبو دبي.

أنشطة

واطلع الحضور على تقرير حول مستجدات سير العمل على تنظيم معرض عجمان للتعليم والتدريب 2024، وفرص تطور المعرض وزيادة مشاركة الجامعات الخارجية في النسخة القادمة، ودوره كمنصة تعليمية دولية مستدامة، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التعليمية في عجمان والدولة، وفتح آفاق للشراكة والتعاون بين الجامعات من داخل الدولة وخارجها، كما يعد المعرض إحدى القنوات الرئيسية لطرح التخصصات الجديدة والمبتكرة والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل والمشهد الاقتصادي.

واشتمل الاجتماع على عرض مفصل حول مشاريع غرفة عجمان التي سيتم إطلاقها في معرض «جيتكس للتقنية» تحت مظلة حكومة عجمان، بهدف استعراض أحدث خدمات الغرفة القائمة على استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء شبكة علاقات وتواصل محلية وعالمية مع الجهات المشاركة، والاستفادة من المعرض كمنصة للتدريب والتعلم واكتساب المهارات وتبادل الخبرات.