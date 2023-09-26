شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار الأمريكي، الثلاثاء، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31%.

وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتباراً من يونيو/حزيران، مسار سياسة أسعار الفائدة المنخفضة، وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين. وفقدت الليرة نحو 24% من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك. (رويترز)