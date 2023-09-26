شكرا لقرائتكم خبر عن «على بابا» تخطط لإدراج «كاينياو» في هونغ كونغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: خنساء الزبير

تخطط شركة «علي بابا» لإدراج وحدتها اللوجستية «كاينياو» في بورصة هونغ كونغ، حسب ما ذكرت الشركة الصينية في ملف مقدم للجهات التنظيمية، الثلاثاء.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة «علي بابا» تأسست «كاينياو» في عام 2013، بهدف تمكين عملاق التجارة الإلكترونية من تحقيق الرؤية اللوجستية لتلبية طلبات العملاء خلال 24 ساعة داخل الصين، وفي غضون 72 ساعة في أي مكان آخر بالعالم.

واعتباراً من 31 مارس 2022، قامت «كاينياو» بتشغيل تسعة مراكز فرز حول العالم، ودخلت في شراكة مع أكثر من 500 شريك لوجستي لتقديم الخدمة على مستوى العالم.

وفي ما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، تجاوز متوسط حجم الطرود اليومية عبر الحدود والدولية للشركة 4.5 مليون.