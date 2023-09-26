شكرا لقرائتكم خبر عن النجاحات القارية والعالمية للسعودية تقودها إلى الفوز برئاسة «الآسوساي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت السعودية -ممثلة بالديوان العام للمحاسبة- برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة من 2027 إلى 2030، واستضافة الجمعية العمومية لمنظمة الآسوساي لعام 2027م.

واعتمد فوز السعودية بعد قرار صدر عن المجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي في اجتماعه الـ59 الذي عقد بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية في الفترة 21 - 22 سبتمبر 2023م؛ بناءً على نتائج عملية التصويت التي حصل الديوان فيها على إجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظم، مما يبرز ارتفاع حجم التأييد والدعم الذي تحظى به المملكة وقيادتها بين دول آسيا والعالم.

نجاحات قارية وعالمية

يأتي فوز السعودية ممثلة بالديوان العام للمحاسبة؛ برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة من 2027 إلى 2030، واستضافة الجمعية العمومية للمنظمة لعام 2027م، استمرارًا للنجاحات التي تحققها المملكة على الصعيدين القاري والعالمي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030.

ويعكس فوز السعودية بالمنصب الآسيوي التقدم في تحقيق مستهدفات المملكة، وفق المعدلات التي خططتها رؤية 2030، في ظل القيادة الحكيمة التي توفر كل سبل الدعم والتمكين لمؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة.

وتتزايد المكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة على الصعيد العالمي بفضل حكمة القيادة، ومستوى التقدم الذي تحقق نتيجة التحول الكبير الذي تشهده السعودية، وهو ما يعكسه الفوز بهذا المنصب.

ويجسد فوز السعودية بالمنصب الدور القيادي الكبير الذي تلعبه السعودية ممثلة بالديوان العام للمحاسبة في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على النطاقين الإقليمي والدولي، ومشاركتها الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والممارسات المهنية الدولية لتلك الأجهزة.

وتعد منظمة "الآسوساي" التي تأسست عام 1978م وتضم (48) عضواً؛ المرجع المهني والحاضنة للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في آسيا، مما يجعل رئاسة المملكة لها فرصة مهمة لتطوير هذه المهنة الحيوية والنهوض بها في المملكة والعالم.