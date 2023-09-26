شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة ماونتن فيو يصدر قرارا بتعيين وائل عز ووائل لطفي كرئيسين تنفيذيين لقيادة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري برئاسة المهندس عمرو سليمان، قرارًا بتعيين المهندس وائل عز والمهندس وائل لطفي كرئيسين تنفيذيين بالمشاركة في قيادة الشركة، يأتي هذا القرار في إطار توجهات الشركة لدعم خطط النمو والتوسعات الجديدة.

شغل وائل عز ووائل لطفي عدة مناصب فى الشركة على مدار 17 عامًا، حيث كان آخر منصب شغله المهندس وائل عز هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، بينما شغل المهندس وائل لطفي منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والابتكار.

وتعليقًا على التعيينات الأخيرة، صرح المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو: "استحوذت ماونتن فيو مؤخرًا على قطعة أرض بمساحة 640 فدان في مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، ونقوم بتوسيع نطاق الشركة في مجالات متعددة، حيث نسعى لتقديم منتجات وخدمات عقارية متميزة ومبتكرة لعملائنا. وسنعمل بجد لتحقيق هذا الهدف والنجاحات المستدامة. ويأتي تعيين الزميلين وائل لطفي ووائل عز كرئيسين تنفيذيين للشركة لدعم خطط النمو والتوسع الأخيرة والمشاركة بخبرتهما الواسعة في القطاع العقاري لتعزيز تلك الخطط خلال الفترة القادمة"

من جهته، أشار المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالشراكة الجديد: "من المتوقع أن نستثمر ما يصل إلى 11 مليار جنيه مصري في العمليات الإنشائية العام المقبل، حيث نركز بشكل خاص على مشروعات آي سيتي ومشروع MV1.1 والمشروعات الساحلية، وسنعمل على تحقيق نجاحات كبيرة ودفع خطط الشركة خلال الشهور القادمة"

من ناحية أخرى، أكد المهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالشراكة الجديد، على أهمية مشاريع آي سيتي قائلاً: " يمثل مشروع أي سيتي أحد أهم الملفات التي سنوليها اهتمامًا خاصًا في الفترة القادمة، وسنعمل بجد على تنفيذ الخطط بكفاءة وضمان عمليات تسليم في المواعيد التعاقدية، مع تقديم أعلى مستويات الجودة للمشاريع والبدء على الفور فى تجهيز مدن آي سيتي بكل ما يلزم لتوفير أفضل مستوى معيشي للسكان."

ويأتي هذا القرار تأكيدًا على التزام ماونتن فيو بتحقيق التميز والنجاح في قطاع التطوير العقاري من خلال الاستثمارات الضخمة والقيادة القوية التي تم تعيينها، وضخ دماء جديدة في المناصب الرفيعة بالشركة للعمل على بناء مستقبل مشرق للشركة ومشاريعها الطموحة، مما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في عالم العقارات في مصر والسعودية والمنطقة.