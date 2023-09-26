شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: 25% نمو فى حجم الطلب على البيض مع دخول المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع استهلاك البيض في مصر مع بدء العام الدراسي الجديد بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 %، لكون البيض وجبة أساسية للطلاب في المدارس.

وشدد رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات خاصة، أنه لا يجب أن نعتمد فقط على آليات العرض والطلب لضبط حركة الأسعار، ويجب أن يكون هناك هامش ربح نعمل على تحديده بين المنتجين والجهات الرسمية في الدولة لمنع التحركات في الأسعار بصورة مبالغ فيها.

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد، إلى أنه يجب خلق المزيد من الرقابة على الأسواق في الفترة المقبلة خاصة في ظل زيادة الطلب على سلعة البيض، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج السنوي شهد تراجعات ملحوظة مؤخرًا وهناك محاولات لضبط حركة الإنتاج عبر خلق مزيد من الاتاحة في مدخلات الإنتاج.

وبشأن أسعار كرتونة البيض، كشف أن سعر الكرتونة الأبيض بلغت 127 جنيها والبيض البلدي 132 جنيها والبيض الأحمر 129 جنيها في المزارع ويصل المستهلك بسعر يختلف من منطقة إلى أخرى.