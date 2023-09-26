شكرا لقرائتكم خبر عن «تايجر 21»: الأسهم الخاصة هي الملك الآن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مايكل سونينفيلدت، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى «تايجر 21»، وهي شبكة من رجال الأعمال والمستثمرين ذوي الثروات العالية، إن الأسهم الخاصة هي حالياً «الملك» بين أعضاء المؤسسة.

وشهد قطاع الاستثمار في الأسهم الخاصة عاماً صعباً في عام 2022، بعد مسيرة صعودية استمرت عقداً من الزمن، لكنها انتعشت حتى الآن هذا العام.

وقال سونينفيلدت: «إن أعضاء «تايجر 21»، الذين يديرون بشكل جماعي نحو 150 مليار دولار من الأصول، زادوا مخصصاتهم في الأسهم الخاصة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه خلال العقد الماضي، ويرون المزيد من الفرص وسط طفرة متوقعة للشركات المعرضة للذكاء الاصطناعي والمناخ».

ومعظم أعضاء «تايجر 21» هم من روّاد الأعمال الذين باعوا شركاتهم، ويعملون الآن في مجال الحفاظ على الثروة.

وقال سونينفيلدت: «تبلغ الحيازات النقدية نحو 12%، وقد قلصنا استثماراتنا في الأسهم العامة، لكن الاستثمار العقاري تراجع أيضاً منذ عام أو عامين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والاستثمار في الأسهم الخاصة هو الآن الملك».

وكشف سونينفيلدت أن «الاستثمار في الأسهم الخاصة نما كنسبة مئوية من محافظ الأعضاء من 10% إلى 30% على مدار العقد الماضي، حيث يشكّل رأس المال الاستثماري حصة أكبر من أي وقت مضى». (وكالات)