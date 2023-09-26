شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنفيذي جديد لعمليات قطاع الطائرات التجارية في «إيرباص» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تولوز: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إيرباص» تعيين كريستيان شيرير رئيساً تنفيذياً جديداً لعملياتها في قطاع الطائرات التجارية.

وبهذه المناسبة، قال جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص»: «عملت شركة إيرباص منذ عام 2019 على الجمع بين الأدوار القيادية لشركة إيرباص وأعمال الطائرات التجارية الخاصة بها؛ وذلك بهدف توفير المرونة، وسرعة التنفيذ خلال فترة الأزمات والتغييرات المتعددة؛ حيث نرى أن الشركة أصبحت على مسار واضح، لتحقيق مساعيها نحو تحقيق الريادة في قطاع الطيران المستدام من أجل عالم آمن وموحد».

وأضاف فوري: «سيمكننا تعيين كريستيان في منصب الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية من تعزيز التركيز على نجاح أعمال الطائرات التجارية لدينا، بينما يسمح لي ذلك بتخصيص الوقت لتوجيه شركة إيرباص للعمل في بيئة عالمية معقدة وسريعة التطور؛ حيث نجحنا في العمل معاً على مدى السنوات الخمس الماضية، وسنواصل في هذه المسيرة خلال المرحلة المقبلة الجديدة، وأؤكد إعجابي بشخصية كريستيان في عالم الأعمال، ويسعدني المضي قدماً معه لتحقيق طموحات الشركة».

خدمة العملاء وتلبية أهدافهم

وبهذا الصدد، قال كريستيان شيرير: «فخور بقيادة قطاع الطائرات التجارية في وقت مهم جداً بالنسبة للقطاع بشكل عام؛ حيث سأعمل مع فريق إيرباص لخدمة العملاء وتلبية أهدافهم التشغيلية، للوصول إلى النجاح المطلوب، وضمان التحسين المستمر والتحضير لمستقبل منتجاتنا وخدماتنا. وسنواصل عملنا بشكل وثيق مع الشركاء والموردين حول العالم، ضمن خريطة الطريق المشتركة لإزالة الكربون من قطاع النقل الجوي».

وأضاف: «من المقرر تأسيس الهيكل التنظيمي الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة بالتعاون مع شركاء الشركة المجتمعيين؛ بهدف إطلاق المشروع اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024».