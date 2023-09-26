شكرا لقرائتكم خبر عن «بريسايت» تعيّن «كيو» مزوّداً للسيولة في سوق أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة بريسايت، المدرجة في سوق أبوظبي، تعيين كيو لصناعة السوق (QMM) مزوّداً للسيولة، سعياً لتعزيز تداولات سهم بريسايت المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبموجب اتفاقية توفير السيولة المبرمة بين الطرفين، ستوفر «كيو» السيولة لأسهم بريسايت، بدءاً من 26 سبتمبر/أيلول 2023، وذلك عن طريق تقديم عروض أسعار في اتجاهين، بما يتوافق مع اللوائح التي وضعها السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة وضمان سوق منظم وتعزيز ثقة المستثمرين بأسهم «بريسايت» المتداولة للعامة، وأدرجت الشركة في سوق أبوظبي، في شهر مارس/آذار، عبر طرح أولي تجاوز الاكتتاب فيه مقدار 136 مرة في المجموع، وقد حقق الاكتتاب العام عائدات بلغت نحو 496 مليون دولار (1.822 مليار درهم).

وتأسست شركة بريسايت في عام 2020، وطوّرت خبرة عميقة في البيانات الضخمة وتحليلاتها والذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول تجميع المعلومات وتوليد رؤى لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات مؤثرة، وتحويل أكبر تحديات اليوم إلى فرص قيّمة.

منصات متعددة

وعملت بريسايت مع حكومة أبوظبي، خلال جائحة كوفيد-19، على إعداد نظام لتتبع المخالطين والتحكّم بانتشار الجائحة، كما دعّمت أمن وإدارة معرض إكسبو 2020 دبي، لضمان تمكّن 24 مليون زائر من حضور الحدث بأمان وسلامة، ودخلت في شراكة مع جهاز أبوظبي للمحاسبة من أجل توفير منصّات متعددة للذكاء الاصطناعي، للمساعدة على تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة لدى جميع الجهات الحكومية في أبوظبي.

ومؤخراً، وقّعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات مذكرة تفاهم مع «بريسايت»، لتطوير منصة للاستجابة القائمة على الذكاء الاصطناعي للحالات الإنسانية والطبية والطوارئ والأزمات، والتي ستدعم خدمات الطوارئ في الدولة.

وعلى الصعيد الدولي، عزّزت «بريسايت» برامج التحوّل الرقمي الوطنية لدى الجهات الحكومية في السنغال وجمهورية موريتانيا الإسلامية وجزر المالديف، كما عزّزت جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم شراكات القطاع الخاص، من خلال مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «يسرنا جداً تعيين كيو لصناعة السوق مزوّداً للسيولة، فهذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز حركة التداول بما يضمن استفادة مستثمرينا من تجارب التداول السلسة، ويؤدّي بالتالي إلى أسهم أكثر جاذبيّة».

وقال مجدي شنن، الرئيس التنفيذي لشركة «كيو لصناعة السوق»: «يشرّفنا أن نتعاون مع شركة ذات تفكير مستقبلي مثل بريسايت. فرؤيتنا المشتركة لأسواق مستقرة وشفافة وفعالة سوف تفيد المستثمرين بلا شك وتعزز الثقة بالنظام التجاري لسوق أبوظبي للأوراق المالية».

الجدير بالذكر أنّ «كيو» أطلقت في عام 2020، لزيادة سيولة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، وتلعب الشركة دوراً فعالاً في تعزيز السيولة وتحسين جودة السوق، تشجيعاً لمشاركة أكبر في نشاط التداول لسوق أبوظبي للأوراق المالية.