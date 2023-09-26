شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي يوسع خدمات الحفظ بشراكة مع «بي إن واي ميلون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قام سوق أبوظبي للأوراق المالية، بتعيين بي إن واي ميلون، المؤسسة المصرفية الأكبر عالميا لخدمات الحفظ الأمين، لدعم الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية من قبل الشركات العالمية.

من خلال هذا التعاون، سوف يقوم البنك بدور حلقة الوصل بين سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسات إيداع الأوراق المالية الدولية (ICSDs)، ليستفيد السوق بذلك من الحضور العالمي لبي إن واي ميلون.

تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية للعمل مع كيانات سوق رأس المال العالمية المعروفة دوليًا لبناء حلول مبتكرة تساعد في تعزيز البنية التحتية للسوق وقدراته. ومن شأن هذا التعاون مع بي إن واي ميلون أن يخدم جهات الإصدار الدولية في إدراج أوراقها المالية إدراجًا مزدوجًا، على أن تبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توسيعها بعد ذلك إلى دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيوفر للمستثمرين في السوق فرصًا استثمارية جديدة في الأسواق العالمية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسرنا التعاون مع بي إن واي ميلون لتعزيز علاقاتنا مع مؤسسات إيداع الأوراق المالية الدولية وتسهيل الإدراج المزدوج في سوقنا المالي سريع النمو. تدعم شراكتنا مع بي إن واي ميلون، أكبر جهة حفظ في العالم، استراتيجيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار في بنيتنا التحتية، و التي سوف توفر للمستثمرين مجموعة واسعة من فرص النمو الفريدة وسنواصل استكشاف المزيد من مجالات التعاون التي تعزز مكانتنا كسوق مالي رائد في المنطقة.»

تمكين المستثمرين

من جانبه، قال هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة بي إن واي ميلون انترناشيونال: «مع وجودنا في المنطقة منذ عقود طويلة، يسعدنا أن نعمل مع سوق مالية رائدة، مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتمكين المستثمرين من الوصول على نطاق أوسع إلى الأدوات المالية العالمية. نحن نركز على تخفيف تعقيدات السوق وربط النظام المالي من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء على مستوى العالم، ويعد تعييننا من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية مثالًا رئيسيًا على ذلك.»

أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الجديدة لاستقطاب مزيد من المستثمرين وتعزيز سيولة السوق، ومن أبرز هذه المبادرات تدشين سوق المشتقات المالية في عام 2021، وإطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، ومؤشر «فاداكس 15» للعقود الآجلة في عام 2022 ليكون أول مؤشر للعقود الآجلة على منصة المشتقات المالية التابعة للسوق.