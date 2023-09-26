شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.4% عند مستوى 10918 نقطة، وبتداولات بلغت 6.273 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 203.836 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.117 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 126 شركة

انخفضت أسهم 126 شركة في ختام تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 93، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الصقر للتأمين، وساسكو، وأميانتيت، ومجموعة الحكير، والدريس، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات الباحة، وثمار، والعقارية، وسمو، والمطاحن الأولى الأكثر انخفاضا.

ارتفاع مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على ارتفاع بنسبة 0.8%، ليصل إلى 22406 نقطة، وبتداولات بلغت 86.152 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.776 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.619 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة، بنهاية تعاملات اليوم، بينما انخفضت 22، من بين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.