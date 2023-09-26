شكرا لقرائتكم خبر عن سي إن بي سي: السعودية أكثر أسواق الاكتتابات نشاطًا في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة "لومي" لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية أرباحاً بنسبة 30% في أول ظهور لها في سوق الأسهم، ويعد هذا الاكتتاب العام جزءًا من بداية إيجابية للإدراجات في المنطقة عموماً والسعودية خاصة هذا العام، في مواصلة للازدهار الذي تحقق في عام 2022.. وقالت شبكة "سي إن بي سي"، إن شركة تأجير السيارات لأول مرة في بورصة الرياض يوم الاثنين في اكتتاب عام أولي بقيمة 1.09 مليار ريال (290 مليون دولار). وتلقت "لومي" أكثر من 27 مليار دولار من العروض من المستثمرين الأفراد والمؤسسات أثناء إدراجها. وتعد الشركة ثالث أكبر مشغل لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، وفقًا لنشرة الاكتتاب العام. وارتفعت أسهم شركة لومي بما يصل إلى 30% يوم الاثنين وأدرجت شركة لومي، وهي وحدة تابعة لشركة السفر السعودية "سيرا"، 30% من أسهمها في بورصة تداول السعودية بسعر أولي قدره 66 ريالاً، عند الحد الأقصى لنطاقها. وبعد فترة وجيزة ارتفعت الأسعار إلى 85.8 ريال للسهم، كما تستحوذ لومي على حصة سوقية محلية تقدر بنحو 7٪ في عام 2021. وتلقت الشركة أكثر من 27 مليار دولار من العروض من المستثمرين الأفراد والمؤسسات خلال إدراجها، وفقًا لبلومبرج، مع تجاوز الاكتتاب في جزء الأموال بنحو 95 مرة.

23 عملية إدراج

وفي النصف الأول من عام 2023، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 23 عملية إدراج عامة، مما أدى إلى جمع تراكمي قدره 5.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير إقليمي صدر في أغسطس من شركة " إي آي". وأضاف الشركة: ”على الرغم من انخفاض مستويات عائدات الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أساس سنوي، إلا أن المنطقة لا تزال مزدهرة من حيث الاكتتابات العامة الأولية”، مضيفة أن ”الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لا تزالان أكثر الأسواق نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث العدد حجم الاكتتابات العامة الأولية”.

سوق سعودي واعد

قالت سي إن بي سي أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن سعيها لتحقيق رؤية 2030 لتنويع مصادر إيراداتها وجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب ارتفاع عدد الشباب العامل في السوق المحلي وارتفاع أسعار النفط يبشر بالخير لمستقبل بيئة الأعمال بالمملكة.

وصلت السعودية إلى مرحلة هامة حيث تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي حاجز التريليون دولار لأول مرة وحققت ناتجاً محلياً إجمالياً قدره 4.15 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار)، محققاً أهداف الدولة لعام 2025 قبل موعدها المستهدف ما يعد إنجازا كبيرا.

صندوق النقد الدولي

وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إن الآفاق المالية للمملكة العربية السعودية قوية على المدى القريب مع توازن المخاطر على نطاق واسع مدفوعة برؤية 2030 التي تعمل على تنويع اقتصاد المملكة منذ إطلاقها في عام 2016. وأضاف صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية حافظت على متوسط مؤشر أسعار المستهلك على الرغم من ارتفاع التضخم في مناطق أخرى.