شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم» توقع عقدا مع «التنمية الاجتماعية» بـ 15.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مشروع تطوير وتشغيل الأنظمة التقنية والأمنية في إدارة تقنية المعلومات مع بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 15.2 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، فإن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات استشارية وتقنية لدعم بنك التنمية الاجتماعية.

وبحسب الشركة تبلغ مدة العقد 12 شهرا، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام 2024-2025م.