شكرا لقرائتكم خبر عن 6.3 مليون ريال غرامة على «المطاحن الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استلمت شركة المطاحن الأولى من لجنة النظر في مخالفات أحكام أو لوائح نظام مطاحن إنتاج الدقيق عبر البريد الإلكتروني، أمس، القرار رقم 2 الصادر في القضية رقم 4 لعام 2023.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن القرار قابل للتظلم خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، كانت الهيئة العامة للأمن الغذائي قد تقدمت بدعوى ضد شركة المطاحن الأولى لدى لجنة النظر في مخالفات أحكام ولوائح نظام مطاحن إنتاج الدقيق، إذ ادعت بموجبها أن الشركة قد خالفت أحد بنود اتفاقية توريد الدقيق المدعوم وغير المدعوم وأحد بنود الترخيص الممنوح لها من قبل الهيئة العامة للأمن الغذائي. بالإضافة إلى تجاوزها لكميات البيع المسموحة بها من قبل الهيئة، فيما بلغت الشركة بهذه الدعوى بتاريخ 02 / 04 / 2023م.

وطالبت هيئة الأمن الغذائي بإصدار غرامات ضد الشركة بقيمة إجمالية قدرها 69.7 مليون ريال، فيما قدمت الشركة مذكرة جوابية ردا على الدعوى المقامة، إلى حين تلقي الرد أمس الذي شمل فرض غرامة بقيمة 6.3 مليون ريال.

وتعد القيمة الإجمالية للغرامات المفروضة 6303 مليون ريال، عوضا عن 69.763 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي سلبي إذ جنبت الشركة وبشكل تحفظي مخصص كجزء من المصاريف المستحقة في القوائم المالية لعام 2022م بمبلغ 8,853,334 مليون ريال.