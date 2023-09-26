شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات المحللين لأسعار الذهب للسنوات الثلاث المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد تاريخ الذهب الطويل كمخزن للقيمة هو ما يميزه عن المعادن الثمينة الأخرى حيث إنه بالأصل ملاذ آمن، مما يعني أن قيمته تميل إلى الزيادة خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي عندما تواجه فئات الأصول الأخرى مخاطر أكبر وبالتالي يُنظر إليه عادة على أنه تحوط ضد التضخم. ومع ذلك تمامًا مثل أي أصل آخر فإن الذهب ليس محصنًا ضد تقلبات الأسعار وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، وفق ما ذكرت مجلة ماني.

كيف يتم تحديد أسعار الذهب؟

إذا كنت تتساءل ما الذي يدفع سعر الذهب فقد وصلت إلى المكان الصحيح فأسعار الذهب مثل أي سلعة أخرى في حالة من التقلب المستمر حيث يتم التداول على مدار 24 ساعة يوميا في الأسواق المالية حول العالم. ويتم إنتاج الذهب في المقام الأول عن طريق التعدين، ولكن يتم استعادته أيضًا من خلال جهود إعادة التدوير عادةً من المجوهرات والعملات المعدنية. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤثر معنويات المستثمرين بشكل كبير على أسعار الذهب وعادة ما يلجأ مستثمرو الذهب الذين يشعرون بالقلق إزاء عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وتحوطًا ضد التضخم. وخلال أوقات الاستقرار أو النمو الاقتصادي، قد يقوم هؤلاء المستثمرون بتصفية مشترياتهم من الذهب لمتابعة استثمارات أكثر خطورة مع احتمالية صعودية أكبر على المدى القريب أو المتوسط وعادة ما يؤدي الطلب المتزايد على الاستثمار إلى زيادة أسعار الذهب بينما تميل مبيعات الذهب إلى انخفاض الأسعار.

العوامل التي تسبب تقلب سعر الذهب

من الصحيح القول أن الذهب يحتفظ بقيمته جيدًا ويميل إلى التعرض لتقلبات أقل من السلع الأخرى ومع ذلك لا يزال سعره يختلف على أساس يومي، حيث تتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بمدى سرعة استخراجه أو إعادة استخدامه. وأدى الوباء إلى تعطيل الإنتاج مما أدى إلى انخفاض العرض المنتظم للذهب والمعادن الثمينة الأخرى مما أدى إلى ارتفاع الذهب إلى أعلى سعر له على الإطلاق في عام 2020. ومنذ ذلك الحين عادت العمليات إلى مستويات أكثر طبيعية وزاد المعروض من الذهب مما أدى لاحقًا إلى انخفاض أسعار الذهب.

ارتفاع الذهب في 2023

ومع ذلك بعد أن وصل إلى القاع في عام 2022، بسبب عوامل مختلفة عاد سعر الذهب في عام 2023 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وتؤثر أسعار الفائدة بشكل كبير على سعر الذهب فعندما ترتفع أسعار الفائدة تزداد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب مما يعني أن المستثمرين قد يخسرون عوائد أعلى في الأصول الأخرى إذا احتفظوا باستثماراتهم في الذهب. ونتيجة لذلك، تنخفض الأسعار مع قيام المستثمرين بتحويل رؤوس أموالهم. على العكس من ذلك، عندما تنخفض أسعار الفائدة، تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب مما يجعله استثمارًا أكثر جاذبية ويؤدي إلى ارتفاع سعره.

توقعات أسعار الذهب للسنوات الثلاث المقبلة

تختلف توقعات أسعار الذهب بشكل كبير، مما يعكس عدم اليقين في العوامل التي يعتقد المحللون أنها ستحرك السوق. وتشمل بعض العوامل الرئيسية التي يراقبها المحللون وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة عندما ينحسر التضخم وأداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية والتوقعات الاقتصادية العالمية ومخاطر الصراع الجيوسياسي والتقلبات ومعنويات المستثمرين. بناءً على هذه العوامل المعقدة، يعتقد بعض المحللين أن أسعار الذهب قد تصل إلى 2500 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2023 وهو ما سيتجاوز بكثير أعلى مستوى سابق له على الإطلاق في عام 2020. ويتوقع محللون آخرون ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر وسيظل مستقرًا نسبيًا أو سينخفض في السنوات القليلة المقبلة.

أسعار الذهب حالياً

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل 1925 دولارا للأونصة مدفوعة بانخفاض عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها منذ 16 عاما. وانخفضت السندات الأمريكية من 4.51 % إلى 44.4% مع تفاوت تقييم المحللين لمستقبل السوق الأمريكي ومسار السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) خلال الفترة المقبلة. وترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماعه الأخير لكنه أشار إلى زيادة أخرى في الفائدة قبل نهاية العام فيما اختار بنك إنجلترا بشكل غير متوقع وقف أسعار الفائدة وحافظ بنك اليابان على موقفه النقدي دون تغيير ما أدى إلى ارتفاع العقود الأجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) بنسبة 0.3 % أو ما يعادل ستة دولارات للأونصة الواحدة.