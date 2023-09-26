شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي للأسهم الخليجية.. و«المصري» يواصل تعزيز مكاسبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت معظم أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، حيث كسب مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.37% إلى 10918.24 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال، من خلال تداول 203 ملايين سهم.

كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 0.76% إلى 22406.83 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 86 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

الكويت

ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.43% إلى 6895.27 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 210.9 مليون سهم، عبر 12006 صفقات نقدية، بقيمة 50.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.11% إلى 5726.57 نقطة، من خلال تداول 110.2 مليون سهم، عبر 5522 صفقة نقدية، بقيمة 19.8 مليون دينار كويتي.

كما زاد مؤشر السوق الأول 0.51% إلى 7529.50 نقطة، من خلال تداول 100.6مليون سهم عبر 6484 صفقة بقيمة 30.5 مليون دينار كويتي.

البحرين وقطر

وارتفع مؤشر البحرين العام 0.14% إلى 1,937.67 نقطة، عبر تداول 896671 سهم، بقيمة 126357.83 دينار بحريني. وكسب مؤشر البحرين الإسلامي 0.31% إلى 728.01 نقطة.

وفي قطر، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.56% إلى 10,325 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 575 مليون ريال.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.09% إلى 4669.02 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.380 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 0.17%، إلى 20354.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.45% إلى 3759.65 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنحو 0.35% إلى 5667.91 نقطة.