شكرا لقرائتكم خبر عن «سي إي أو وورلد»: دبي الأولى إقليمياً والـ 20 عالمياً بين أكثر المدن ثراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دبي في المركز الأول إقليمياً والـ20 عالمياً بين أكثر المدن ثراء في العالم، وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن موقع «سي إي أو وورلد». ووفقاً للتقرير، تضم دبي 68400 فرد تزيد ثروة كل منهم على المليون دولار، و206 مليونيرات تبلغ ثروة الواحد منهم 100 مليون دولار أو أكثر، و15 مليارديراً. وليس سراً أن معظم أصحاب الملايين والمليارديرات يفضلون العيش في المدن الكبرى بدلاً من المدن الجذابة. والسبب في ذلك هو أنهم يستمتعون بوسائل الراحة والخدمات التي تأتي مع العيش في المدينة، مثل المدارس الرائعة، والوصول إلى مجموعة متنوعة من المسارات الوظيفية، والمشهد الفني والثقافي المزدهر.

وتصدرت مدينة نيويورك قائمة أغنى المدن في العالم، إذ تضم 340 ألف فرد تزيد ثرواتهم على مليون دولار، و724 مليونيراً و58 مليارديراً، في حين حلّت طوكيو في المركز الثاني، إذ تضم 290 ألف فرد تزيد ثرواتهم على مليون دولار، و250 مليونيراً و14 مليارديراً، ثم سان فرانسيسكو في المركز الثالث بـ285 ألف فرد تزيد ثرواتهم على مليون دولار، و629 مليونيراً، و63 مليارديراً.

ومن أغنى 20 مدينة في العالم وفقاً لموقع «سي أي أو وورلد»، جاءت رابعاً لندن بـ258 ألفاً من أصحاب الثروات، منهم 384 مليونيراً (فوق 100 مليون) و36 مليارديراً، ثم جاءت سنغافورة بـ240100 مليونير، (329 فوق 100 مليون دولار)، و27 مليارديراً.

وجاءت سادساً لوس أنجلوس بـ205400 ثري، (480 مليونيراً فوق 100 مليون) و42 مليارديراً، وسابعاً هونغ كونغ بـ129500 مليونير (290 شخصاً فوق 100 مليون دولار) و32 مليارديراً. وجاءت في الترتيب من المركز الثامن إلى الـ13 بكين، شانغهاي، سيدني، شيكاغو، تورونتو، فرانكفورت على التوالي، وجميعها بأكثر من 100 ألف ثري، وتلتها زيورخ، وهيوستن، وسيؤول، وملبورن، وباريس، بأكثر من 90 ألفاً لكل منها، وجاءت جنيف في المركز الـ19 بـ85800 مليونير (305 أشخاص بأكثر من 100 مليون) و15 مليارديراً.