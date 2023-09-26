شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تواصل خسائرها وسط مخاوف من رفع الفائدة مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء؛ حيث واجهت وول ستريت بشكل متزايد احتمالية عدم قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 0.5%. وانخفض مؤشر «ستاندر آند بورز 500» 0.7%، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.8%.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري، الاثنين، «إنه بالنظر إلى المرونة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي، فمن المحتمل أن يحتاج البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وإبقائها مرتفعة لتهدئة التضخم».

واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يفرض ضغوطاً على الأسواق. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حد ما، الثلاثاء، لكنه لا يزال غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ 2007، ما ساعد على دفع الدولار إلى ذروة جديدة خلال 10 شهور.

ومع استمرار المخاوف من الركود، حذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، من أن الأسواق قد لا تكون مستعدة لأسوأ سيناريو؛ حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 7% جنباً إلى جنب مع الركود التضخمي.

وحذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، من أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى المزيد من الارتفاع لخفض التضخم، وهي التعليقات التي زادت من المعنويات الهبوطية، الثلاثاء. وانخفضت أسهم البنوك؛ حيث تراجع «ويلز فارغو» 1%، بينما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» 0.35%.

ويترقب المستثمرون ما ستصل إليه المفاوضات في الكونغرس بشأن مشروع قانون الإنفاق؛ حيث يأمل المشرعون في تجنب إغلاق الحكومة الذي قد يحدث في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، إذا لم يوافق الكونغرس على مشروع القانون. (وكالات)