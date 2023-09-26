شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر يطرح محال تجارية ووحدات إدارية في مزاد علنى.. تعرف على الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلتين بمساحات تتراوح من (19م2 : 96م2)، و 4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2: 60م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 16/10/2023.

كان المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد تفقد في وقت سابق، سير الأعمال بالمشروعات بمناطق جنوب الأحياء، والحزام الأخضر والتوسعات الشرقية، رافقه خلالها المهندس محمد عبد العزيز، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عمرو محيى، معاون رئيس الجهاز، واستشاريو ومسئولو المشروعات والشركات المنفذة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه يجري تنفيذ أعمال طرق ومرافق باستثمارات ضخمة لاستكمال أعمال التنمية والتطوير بتلك المناطق، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة.

واستهل رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، جولته المرورية بتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء، للوقوف على معدلات التنفيذ، ومعدل أداء الشركة بالمشروع خلال الأسابيع المنقضية، حيث تابع خلال مروره بطرق (9 - R11 - R12 - R13R ) أعمال صب وفرد طبقات الأسفلت خلال الأيام الماضية، موجهاً بتكثيف مقاولي أعمال الأرصفة بسرعة الانتهاء من تجهيز محطة خلط الأسفلت بمدينة 6 أكتوبر، لزيادة معدل إنتاج الأسفلت، وكذا البدء في التوريدات اللازمة لاستكمال التنفيذ دون توقف.