«سدايا» تطور مهارات 800 شاب في النماذج اللغوية الكبيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عن فتح باب التسجيل في المعسكر الأول من (معسكرات LLM) البالغة 32 معسكرا وينتهي في 30 سبتمبر الجاري، بهدف تطوير مهارات 800 من الكفاءات الوطنية الشابة من حديثي التخرج من التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.

وينطلق المعسكر الأول في 8 أكتوبر 2023 -افتراضيا - ويستمر 4 أسابيع يتعرف خلالها المتدربون على مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي، والشبكات العصبية والتعلم العميق، وتحليل بيانات النصوص، إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات احترافية في المجال.

ويشترط للالتحاق بالمعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن حملة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات التقنية، واجتياز اختبار القبول، فضلا عن إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت «سدايا» الراغبين في الالتحاق بهذه المعسكرات إلى زيارة الرابط: https://sdaia.academy/llm-bootcamp/ .

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود «سدايا» الرامية إلى تعزيز التوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الوطنية في هذه المجالات بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

المعسكر الأول من (معسكرات LLM):

ينطلق8 أكتوبر 2023 ، افتراضيا، ويستمر 4 أسابيع.

يهدف لتطوير مهارات 800 من الكفاءات الوطنية الشابة من حديثي التخرج من التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.

يتعرف المتدربون على:

مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الشبكات العصبية والتعلم العميق.

تحليل بيانات النصوص.

شهادات احترافية في المجال.

شروط الالتحاق: