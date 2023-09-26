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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة حائل تنظم اليوم ورشة عمل بعنوان «خدمات ومنتجات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وذلك بمقر الغرفة في حائل. وتستعرض الورشة التعريف بالمنتجات والبرامج التمويلية المتنوعة التي يقدمها البنك لأصحاب المنشآت للإسهام في دعم وتعزيز نمو منشآت القطاع في السوق، والشرائح المستهدفة والأنشطة الممولة منها، ودورها في دعم منظومة التمويل، وآلية عمل بوابة التمويل التابعة للبنك.

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