شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 4 أشهر.. تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أقل مستوياتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ 4 أشهر بسبب تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد وسوق العمل.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مركز أبحاث كونفرانس بورد خلال الشهر الحالي إلى 103 نقاط مقابل 108.7 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر إلى 105.5 نقطة.

الاقتصاد الأمريكي

في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الفرعي لقياس ثقة المستهلكين في الأوضاع الحالية إلى 147.1 نقطة، في حين تراجع مؤشر قياس التوقعات والذي يعكس رؤية المستهلكين لحالة الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 73.7 نقطة وهو أقل مستوى له منذ مايو الماضي.

وتشير قراءة هذا المؤشر أقل من 80 نقطة إلى احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في دائرة الركود خلال العام المقبل.

وقالت دانا بترسون كبيرة المحللين الاقتصاديين في كونفرانس بورد في بيان إن "الردود المكتوبة للمستهلكين تشير إلى استمرار انشغالهم بارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار البقالة والوقود بشكل خاص.