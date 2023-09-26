شكرا لقرائتكم خبر عن لتبادل الخبرات.. محافظ "الحكومة الرقمية" يجتمع بمنظمات وشركات دولية بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع محافظ هيئة الحكومة الرقمية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي، المهندس أحمد الصويان، والوفد المرافق له، بعدد من المسؤولين التنفيذيين في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وكبرى المنظمات والشركات التقنية.

وذلك على هامش المشاركة في أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال ذلك إطلاق مبادرة "سوق الحكومة الرقمية" لنشر المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإطلاق مبادرة "أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي"؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الشركات التقنية الكبرى

‏والتقى الصويان بعدد من التنفيذيين في مجموعة من الشركات التقنية الكبرى، وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نوتانكس لدعم التحول إلى الخدمات السحابية، إلى جانب الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة IBM لاستخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

وجرى الإعلان عن مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت وPWC لتأسيس مركز تميز يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية.

كما التقى وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة؛ لبحث أوجه التعاون في مجال الرقمنة، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لاستعراض أفضل ممارسات المملكة الرائدة في التحول الرقمي.

الحكومة الرقمية

‏وعقد وفد الهيئة ورشة عمل في مدينة واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي؛ لتسليط الضوء على أبرز منجزات السعودية في الحكومة الرقمية، والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات الدولية.

وناقش الوفد بعد ذلك الأعمال والفرص الاستثمارية في الحكومة الرقمية مع فريق الغرفة التجارية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط.