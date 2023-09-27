شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة خلال 57 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الزيادة السكانية، وفقا للساعة السكانية التابعة له، حيث وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 114 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل فى الثالث من يونيو الماضى.

ورصدت بيانات الجهاز، أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 105 ملايين بالداخل خلال 57 يوما في يوم 30 يوليو الماضي، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 105 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة جديدة أمس الأول أي خلال 57 يومًا ايضا.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 794.8 ألف نسمة، بورسعيد 793.4 ألف نسمة، مطروح 552.1 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 404.9 ألف نسمة، الوادي الجديد 267.7 ألف نسمة، جنوب سيناء 115.6 ألف نسمة.