شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تفاصيل تطوير مصنع كيما القديم بخبرات إيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد شركة كيما جمعيتها العمومية العادية وغير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر المقبل برئاسة محمد زكريا محيى الدين ، بحضور عماد الدين مصطفي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب القابضة الكيماوية وعبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كيما وأعضاء مجلس الادارة ؛للنظر فى سعر تطوير وتحديث المصنع القديم بمعرفة شركة تكنومنت الايطالية .. تعرف علي التفاصيل .

1- سيتم مناقشة اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الذي أثمر عنه التفاوض مع ممثلي شركة تكنومونت.

2- في يوليو الماضي، قررت الجمعية العامة غير العادية تأجيل اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وفقاً لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة تكنومونت الإيطالية لمزيد من الدراسة.

3- الهدف هو تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة.

4- مجلس إدارة كيما وافق على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

5- بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح.

6- ستنظر العمومية في تعديل المواد 3- 21 من النظام الأساسي للشركة لاضافة النشاط العقاري ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023.

7- حققت أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

8- ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.