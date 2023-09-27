شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: اعتماد أول عقد بحصة عينية مقابل تنمية المناطق المضافة لمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس على سعد رئيس جهاز الشروق عن اعتماد المهندس أمين غنيم "نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية" أول عقد لأحد الكيانات بمنطقة "جنيفة" وذلك بمقابل عينى لصالح الجهاز بمساحة (597 ألف م2) نظير إمداد المنطقه بالمرافقه اللازمة للتنمية.

يأتى ذلك فى إطار سياسات الدولة لتيسير إجراءات تقنين قطع الأراضى المضافة لمدينة الشروق، ويأتى ذلك ضمن النتائج الإيجابية التى حققتها الوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي والمضافة لأحوزة المدينه حيث يسرت الوحده الإجراءات وكذا اتاحة التعامل وذلك تحت رئاسة المهندس عبدالمطلب عماره "نائب رئيس الهيئة لقطاع التنميه وتطوير المدن".

وأوضح رئيس الجهاز بأنه بعد التخطيط العمرانى ستكون المنطقة أحد المناطق المتميزة بالمدينة نظراً لموقعها على طريق الإسماعيليه شمال المدينة ومحاط بها مجموعة متميزة من المجمعات العمرانية وصرح طبى كبير متمثل فى المركز الطبى العالمى وإمتيازات أُخرى تؤهلها لتكون محط أنظار المستثمرين فى الفترة المقبلة.