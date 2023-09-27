شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: تراجع أسعار الطماطم 5 جنيهات لتترواح بين 12.5 إلى 15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الطماطم في الأسواق للمستهلكين لتتراوح بين 12.5 إلى 15 جنيها مقابل 25 و 25 جنيها خلال الأيام الماضية مع زيادة فى معروض في الأسواق، وفق ما صرح به حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف في تصريحات خاصة ، أن البطاطس تسجل 8 إلى 12 جنيها وتصل المستهلك بدءا من 15 جنيها والبصل يسجل 18 إلى 20 جنيها، مرجحاً عودة الانضباب إلى سوق البصل وهبوط الأسعار خلال 3 أسابيع من تفعيل قرار حظر تصدير البصل.

وأشار إلي أن أسعار الكوسة في الأسواق تسجل 8 إلى 15 جنيها والفاصوليا 20 و 25 جنيها والباذنجان بكل أنواع يتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 7 إلى 11 جنيها والفلفل الصوب بنفس السعر أيضا.

وأعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.